BİNGÖL Sokak kısıtlamasında 7 yavru köpek, biberonla beslendi

Sokak kısıtlamasında 7 yavru köpek, biberonla beslendiBİNGÖL'ün Genç ilçesindeki metruk binada bulunan, ölen anne köpeğin 7 yavrusu, sokağa çıkma kısıtlamasında izin alınarak, biberonla beslendi.

26.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:55
Sokak kısıtlamasında 7 yavru köpek, biberonla beslendi
BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki metruk binada bulunan, ölen anne köpeğin 7 yavrusu, sokağa çıkma kısıtlamasında izin alınarak, biberonla beslendi.
Genç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki metruk binada, ölen anne köpeğin 7 yavrusunu gören Hüsamettin Tekin, 'Genç için bir saat gönüllü' adlı gruba haber verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle durumu kaymakamlığa bildiren grup, izin aldıktan sonra metruk binaya giderek, yavru köpeklere biberonla süt verdi. Köpekleri binadan çıkaran grup, daha sonra ilçede bulunan barınağa getirdi. İlçede yavrusu olan anne köpek bulunamadığı için yavru köpeklerin biberonla beslenmesine devam edildi. Grup üyesi Anıl Korkut, "Yavru köpeklere şırınga ve biberonla süt verip barınak alanına getirdik. Yavrusu olan yetişkin anne bulamadığımızdan dolayı kendi ellerimizle besliyoruz. Metruk binada yavru köpeklerin anneleri dışında 2 tane daha yetişkin köpek telef olmuştu. Yavru köpeklerin bakımı için Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nın desteğini bekliyoruz. Çalışmalarımızı bir an önce bitirmek için duyarlı vatandaşlar ve kurumlardan kulübe ve beton desteği bekliyoruz" dedi. BİNGÖL Sokak kısıtlamasında 7 yavru köpek, biberonla beslendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Genç, Anne, Güncel, Haber

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