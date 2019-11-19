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Bingöl solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı

Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldıBingöl'ün Solhan ilçesinde toplam 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

19.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:21
'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı
'ün Solhan ilçesinde toplam 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Solhan ilçesinde 2 tekstil fabrikası hizmete açıldı. Solhan'da ilk kez kurulan fabrikaların açılışı Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek'in katılımıyla yapıldı.
Fabrikalarda incelemede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörle mücadeledeki başarının huzur ve güven ortamını pekiştirdiğini söyledi. Bölgeye yatırımların artacağını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Yolun olmadığı, havalimanının olmadığı yere yatırım gelmez. Nitelikli donanımlı insanların olmadığı yere yatırımcı gelmez. Huzurun ve güvenin olmadığı yere de yatırımcı gelmez. İş bu yatırımların arka planını da bu ilerlemenin yatırımıdır. Doğu'da, Güneydoğu'da şu an çok daha huzurlu bir ortam var. Son yıllarda yapılan yatırımlar, insana yapılan yatırımlar, huzur ve güven ortamıyla birlikte artık özel yatırımları da getirmeye başladı. Bingöl, bunun örneklerinde bir tanesidir. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği sürece, kardeşliğimiz devam ettiği sürece hep birlikte ülkemizi daha müreffeh bir hale dönüştüreceğiz. Bunu engellemeye çalışanlar son yıllarda çeşit çeşit tuzaklar kurdular. Değişik terör örgütleriyle, istikrarımıza, beraberliğimize saldırdılar ama başarılı olamadılar. Hepsini atlattık, çok şükür daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."
Bingöl solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı

Bingöl, Solhan, Güncel

Kaynak: DHA


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