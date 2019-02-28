28 Şubat 2019, 23:21
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Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullara Kar Tatili

Bingöl

BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi.

BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar, merkez ilçede ise taşımalı eğitim verilen okulların 1 Mart günü için ara verildiği bildirildi. Açıklamada Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - Bingöl Yedisu, Karlıova, Adaklı, Bingöl, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA