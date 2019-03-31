31 Mart 2019, 22:50
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Bingöl'ün Adaklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zeki...

Bingöl

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Zeki Işık kazandı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Zeki Işık kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeki Işık 514, MHP adayı Erdal Almalı 487, Saadet Partisi adayı Sacit Almalı 397 oy aldı.

-Işık'ın öz geçmişi

Zeki Işık, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 1960 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Adaklı'da, lise öğrenimini ise Kiğı Lisesi'nde tamamladı. 1980-1985 yılları arasında nakliyat işleri yapan Işık, Istanbul'a yerleşti. İstanbul'da tekstil sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Işık, 2014'te AK Parti'den Adaklı Belediye Başkanı seçildi.

Tekrar aday gösterilen Işık, evli ve 4 çocuk babasıdır. Zeki Işık, AK Parti, Bingöl, Adaklı, Güncel
Kaynak: AA