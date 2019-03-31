Bingöl'ün Adaklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zeki...

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Bingöl'ün Adaklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Zeki Işık kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeki Işık 514, MHP adayı Erdal Almalı 487, Saadet Partisi adayı Sacit Almalı 397 oy aldı.-Işık'ın öz geçmişiZeki Işık, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 1960 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Adaklı'da, lise öğrenimini ise Kiğı Lisesi'nde tamamladı. 1980-1985 yılları arasında nakliyat işleri yapan Işık, Istanbul'a yerleşti. İstanbul'da tekstil sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Işık, 2014'te AK Parti'den Adaklı Belediye Başkanı seçildi.Tekrar aday gösterilen Işık, evli ve 4 çocuk babasıdır.