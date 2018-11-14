Bingöl'ün İlçeleri Karla Beyaza Büründü

Bingöl
'ün ilçeleri karla beyaza büründü
BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova
ve Yedisu
ilçelerinin merkezine mevsimin ilk karı düştü. Meteorolojini önceden uyardığı kar yağışı gece saatlerinde Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerinde başladı.Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışına dışarda yakalanan bazı kişiler fotoğraf çekerken, bazı çocuklar da karla oynadı. Kar aynı zamanda kartpostallık görüntüler de oluşturdu.Özlemle beklenen kar yağışının geldiğini belirten vatandaşlar, yağışların bolluk bereket getirdiğini söyledi.
Kar,Yedisu,Karlıova,Bingöl
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:09