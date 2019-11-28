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Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı başladı

Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı başladıBİNGÖL - Bingöl'ün yüksek rakımlı Yedisu ve Karlıova ilçelerinde kar yağışı başladı.

28.11.2019 00:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:41
'ün ilçelerinde kar yağışı başladı
BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek rakımlı ve ilçelerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesinin birçok ilinde kar yağışı beklendiğini bildirmesinin ardından Bingöl'ün Yedisu ve Karlıova ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Köylerle birlikte ilçe merkezlerinin de beyaza büründüğü Yedisu ve Karlıov'da, vatandaşlar kar yağışını özlediklerini söyledi.
Kar yağışının geçen yıl çok fazla olduğunu aktaran Yaşar Kara, "Geçen sene Karlıova halkı olarak, kar yağışından çok çektik. Bu sene karı özleyeceğimiz aklıma gelmezken, kar yağışı geri geldi. Umarım geçen yıl ki fazla da olmaz" dedi.
Kar yağışının güzel olduğunu belirten Yavuz Sünme ise, "Yedisu'da mevsimin karı yağmaya başladı. Yollarımız belki kapanacak ama her şeye rağmen kar yağışı güzeldir" şeklinde konuştu.
Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı başladı

Karlıova, Yedisu, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA


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