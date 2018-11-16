Bingöl'ün İlçelerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bingöl
'ün ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova
ve Yedisu
ilçelerinde kar gece tekrar etkisini gösterdi. Önceki gün kar yağışının etkili olup durduğu Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerinde bu gece tekrar başladı.Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü.Gece başlayan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı.Kar yağışının hafta sonunda bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Yedisu,Karlıova,Bingöl,Kar