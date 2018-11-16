16 Kasım 2018, 23:53
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Bingöl'ün İlçelerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı etkili olduBİNGÖL - Bingöl'ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar gece tekrar etkisini gösterdi.

Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar gece tekrar etkisini gösterdi.
Önceki gün kar yağışının etkili olup durduğu Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerinde bu gece tekrar başladı.Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü.Gece başlayan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı.
Kar yağışının hafta sonunda bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yedisu,Karlıova,Bingöl,Kar
16 Kasım 2018 Cuma 23:53