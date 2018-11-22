Bingöl'ün İlk Avukatı Cemal Yavuz Hayatını Kaybetti

22 Kasım 2018 Perşembe 17:26



22 Kasım 2018 Perşembe 17:26

ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak 'Bingöl'ün ilk avukatı' ünvanını alan avukat Cemal Yavuz, 93 yaşında hayatını kaybetti.Bingöl'de hukuk ve siyaset alanında önemi hizmetler veren Avukat Cemal Yavuz, önceki gün hayata veda etti. 1925 yılında Solhan ilçesi, Arduşen köyünde doğan Yavuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak döndüğü memleketi Bingöl'ün ilk avukatı ünvanını aldı. Cemal Yavuz, meslek hayatı boyunca savcılık, hakimlik, serbest avukatlık, Kurucu Meclis Bingöl ili temsilciliği ve 1965 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilerek Bingöl milletvekilliği yapmıştı.BARO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIYavuz'un cenazesi, Bingöl şehir mezarlığına defnedildi. Yavuz'un taziyesi Kültür Mahallesi İnalı Camii'nde kurulurken, Bingöl Barosu tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, ilimize ve hukuk camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. Yavuz, evli ve bir çocuk babasıydı.- Bingöl