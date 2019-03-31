Bingöl'ün Solhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bingöl
'ün Solhan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Abdulhakim Yıldız
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulhakim Yıldız 3 bin 661, MHP
adayı İbrahim Sönmez
bin 221, Saadet Partisi
adayı Mehmet Emin Düşen
bin 74 oy aldı.
-Yıldız'ın öz geçmişi-
Abdulhakim Yıldız, 1973 Solhan ilçesinde doğdu. Yıldız, ilk, orta ve lise öğrenimimi Solhan'da tamamladı. Solhan ilçesinde esnaf olarak ticari hayatını sürdüren Yıldız, inşaat ve taahhüt işleri yapmaktadır. Halen Solhan Belediye Başkanlığını sürdüren Yıldız, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde tekrar AK Parti'den Solhan Belediye Başkan adayı oldu.
Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA