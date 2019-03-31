31 Mart 2019, 19:37
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Bingöl'ün Solhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulhakim Yıldız kazandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulhakim Yıldız kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulhakim Yıldız 3 bin 661, MHP adayı İbrahim Sönmez bin 221, Saadet Partisi adayı Mehmet Emin Düşen bin 74 oy aldı.

-Yıldız'ın öz geçmişi-

Abdulhakim Yıldız, 1973 Solhan ilçesinde doğdu. Yıldız, ilk, orta ve lise öğrenimimi Solhan'da tamamladı. Solhan ilçesinde esnaf olarak ticari hayatını sürdüren Yıldız, inşaat ve taahhüt işleri yapmaktadır. Halen Solhan Belediye Başkanlığını sürdüren Yıldız, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde tekrar AK Parti'den Solhan Belediye Başkan adayı oldu.

Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır. Abdulhakim Yıldız, Bingöl, AK Parti, Solhan, Güncel
Kaynak: AA