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Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan üretiyor

Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, günlük 1 ton 250 kilogram el ve yüzey dezenfektanı üreterek önemli bir ihtiyacı karşılamaya başladı.

29.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:15
Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan üretiyor
Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, günlük 1 ton 250 kilogram el ve yüzey dezenfektanı üreterek önemli bir ihtiyacı karşılamaya başladı.

Ülke genelinde korona virüsün yayılmasının ardından tedbir amaçlı kullanılan dezenfektanlara her kentte talep arttı. Bunun üzerine Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli 9 akademik görevlisi de el ve yüzey dezenfektanı üretimine geçti. Merkezde günlük 1 ton yüzey ve 250 litre de el dezenfektanı üretilmeye başlandı. Öncelikli olarak üretilen dezenfektanlar üniversitede kullanılırken, ihtiyaç olması durumunda kent genelindeki kurum ve kuruluşlarda da kullanılacağı belirtildi.

Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırma görevlisi Buket Arıcı, "Bilindiği gibi Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınında Türkiye'deki vaka sayılarının da artmasıyla dezenfektan kullanımı önem kazanmıştır. Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak korona virüsünde tedbir amaçlı yer ve el dezenfektan üretimine başladı. 9 kişilik ekiple günde 1 ton yüzey dezenfektanı 250 litre de el dezenfektanı üretilmeye başlandı" dedi.

Üretilen dezenfektanların ihtiyacı karşılayacağını aktaran Arıcı, valilik koordinesinde il genelindeki kurumların taleplerini buradan temin edeceklerini ifade etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl Üniversitesi, Güncel

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