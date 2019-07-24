Bingöl Üniversitesi'ne 4 bin 700 kontenjan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak: "İlimize gelecek olan öğrencilerimizin barınma gibi bir sorunu yok" "Toplam 18 bin öğrenci kapasitesini geçmiş olacağız"BİNGÖL - Üniversite öğrencilerinin tercih işlemlerinin başladığını belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 4 bin 700 yeni öğrenci kontenjanlarının olduğunu, üniversitelerini tercih edecek öğrencilerin barınma gibi bir sorunlarının bulunmadığını söyledi. Üniversite tercih işlemlerinin 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacağının açıklanmasının ardından Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, açıklamada bulunarak öğrencileri davet etti. Üniversite kampüsünün son derece güzel olduğuna dikkat çeken Rektör Çapak, "Fakültelerimiz nitelikli, inşallah bundan sonraki süreçte daha da nitelikli hale gelecek. Sadece bu yıl 16 tane lisansüstü program açıldı. 1 yılda bu kadar program açılıyorsa o üniversitede potansiyel var demektir. Bu yıl sıfırdan öğrenci alacak 18 adet programımız var. Bilgisayar mühendisliği, mimarlık gibi bölümler. Geçen yıl diş hekimliğine öğrenci alımı yapmıştık, bu yıl kontenjanımız yine devam ediyor. Diş hekimini destekleyici olsun diye de ön lisans programlardan Ağız ve Diş Sağlığı ve Diş Protezi bölümlerini açtık" dedi. "Arıcılık kompleksi kuruluyor" Pilot üniversite olarak arıcılık üzerine çeşitli çalışmaların devam ettiğine değinen Rektör Prof. Dr. Çapak, "Biz pilot üniversitesiyiz, o kapsamda da projelerimiz ve çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. Özellikle arı, arı ürünleri ve endemik bitkileriyle ilgili. Arıcılık ile ilgili yüksek lisans ve doktora programlarımız var, öğrenci almaya başladık. Arıcılık ile ilgili devam eden projeler kapsamında inşallah önümüzdeki zamanlarda kozmetik alan dahil olmak üzere farklı alanlarda ürünler üreteceğiz. Arıcılık kompleksi kuruluyor, arıcılık merkezi var. Onlara has bir takım mekanlar oluşturuldu, laboratuvarlarımız son derece güçlü inşallah tüm analizlerimizi yapmış olacağız" şeklinde konuştu. "4 bin 700 kontenjan var lisans ve ön lisans programları için" Konuşmasını sürdüren Çapak,"Ön lisans programlarımıza baktığımızda son derece nitelikli programlarımız var. Zaten doluluk yüzde 90'ının altında olmayan programları açmıyoruz. Bundan dolayı da öğrenci potansiyelimiz gayet iyi. Bu yıl üniversitemize lisans ve ön lisans programları için ayrılan 4 bin 700 kontenjan var. Lisansüstü programlarımız için de 600 kadar bir kontenjanımız var. Bunların tamamının dolacağını tahmin ediyorum. Mezun olacak öğrencilerimizi çıkardığımızda toplam 18 bin öğrenci kapasitesini geçmiş olacağız. İlimize gelecek olan öğrencilerimizin barınma gibi bir sorunu yok. Kredi yurtların alanı var, birtakım vakıfların alanı var hatta kredi yurtların da boşluk var. Bundan dolayı öğrencilerimizin memnun kalacağını düşünüyoruz ve Bingöl Üniversitesi'ne bekliyoruz" diye konuştu.