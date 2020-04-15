Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bingöl Üniversitesi öğrencilerin özlemini gidermek için yerleşkenin fotoğraflarını paylaştı

Bingöl Üniversitesi (BÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler için sosyal medya hesapları üzerinden yerleşkenin fotoğraflarını paylaştı.

15.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:08
Bingöl Üniversitesi öğrencilerin özlemini gidermek için yerleşkenin fotoğraflarını paylaştı
Bingöl Üniversitesi (BÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler için sosyal medya hesapları üzerinden yerleşkenin fotoğraflarını paylaştı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde alınan tedbirler sürüyor.
Virüsten dolayı eğitim ve öğretim hayatını uzaktan eğitim sistemi ile takip eden öğrenciler için üniversitenin Twitter hesabından "Siz yokken kampüs çiçek açtı", "Bu fotoğraflar da kampüsü özleyenlere gelsin" ve "Siz evde kalın biz özleminizi gideririz" şeklinde paylaşım yapıldı.
"#HayatEveSığar" etiketi ile yapılan paylaşımda, üniversitenin Düzağaç yerleşkesinin çekilen fotoğrafları öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl Üniversitesi, Koronavirüs, Twitter, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››Bingöl Üniversitesi öğrencilerin özlemini gidermek için yerleşkenin fotoğraflarını paylaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:27: Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahilinde 40 ton çöp toplandı - Haber 11:26: (Özel) Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bıraktı - Haber 11:26: Ardahanlı Kafkas arısı üreticileri yeni sezona hazırlanıyor - Haber 11:25: Büyükşehirin gıda yardımları devam ediyor - Haber 11:24: Kanser hastasına sağlıkçılardan 'evlilik yıl dönümü' sürprizi - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler