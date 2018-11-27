Bingöl Üniversitesinde 'Buzağılar Ölmesin' Paneli

27 Kasım 2018 Salı 16:42



27 Kasım 2018 Salı 16:42

Bingöl"de "Buzağıları Ölmesin" paneli gerçekleştirildi.Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliği ile 'Buzağılar Ölmesin' paneli düzenlendi.Enstitüler Konferans Salonunda düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.Sadece buzağılar değil, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi hizmetleriyle, Bingöl'deki bütün hayvanların ölmesini engelleyecek hedefleri olması gerektiğine değinen Prof. Dr. Çapak, " Zaten tedavi amaçlı gelen hayvanlara ilgili hocalarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Hayvan hastanemizin faaliyete geçmesiyle de sadece Bingöl'e değil bütün bölgeye iyi hizmetler verilecektir. Veteriner Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliği çok anlamlı. Ziraat Fakültemiz ve Veterinerlik Fakültemizin, üniversitemizin lokomotif fakülteleri olduğuna inanıyorum. Hayvan potansiyeli açısından her birimizin bildiği gibi Bingöl aslında çok önemli. Geçmişte çok daha fazla potansiyeli vardı ve bu anlamda yetiştirilen hayvanlar da çok fazlaydı. Başka yerlere de ihraç ediliyordu. Hayvancılığı, yeniden canlandırıp başka yerlere ihraç edebilir duruma gelebiliriz. Bingöl'ün tarımla ilgili çok potansiyeli yok. Olabilecek en önemli alanlardan birisi hayvancılıktır. Bu açıdan, bu programların farkındalık oluşturması önemli olduğunu düşünüyorum. hayvancılığın yeniden canlanması için tüm gayretimizi sarf etmeye hazırız" dedi.Her yıl 3,5 - 4 milyon buzağının doğduğunu ifade eden Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Gül ise bunlardan 500 bine yakınının öldüğünü söyledi.Buzağı ölümlerinin önüne geçilmesinin hem hayvan üreticisine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olacağını dile getiren Prof. Dr. Gül, bitmek üzere olan hayvan hastanesi ile birlikte Bingöl hayvancılığına daha fazla katkı sağlayacaklarını kaydetti. - BİNGÖL