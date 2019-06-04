BİNGÖL Vali Ekinci, kontrol noktasında vatandaşların bayramını kutladı

Vali Ekinci
, kontrol noktasında vatandaşların bayramını kutladı Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, ziyaret ettiği yol kontrol noktasında vatandaşların Ramazan Bayramı
'nı kutlayıp, baklava ikram etti.
Vali Kadir Ekinci, mezarlık bölgesinde bulunan kontrol noktasını ziyaret edip, polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı. Vali Ekinci, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını da kutlayıp baklava ikram etti. Güvenlik güçlerinin, Bingöl'ün huzuru için gece gündüz çalıştıklarını belirten Vali Ekinci, şunları söyledi
Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan güzel hep birlikte bayrama kavuştuk. Bayramı kazasız belasız tüm vatandaşlarımızı nasip etsin inşallah. Bu bayram vesilesiyle trafik yoğunluğu da 5 kat daha artmakta. Dolayısıyla bu yoğunluk ile birlikte sürücülerin izinde yolcularımızın da dikkatli olmaları gerekiyor. Tüm kardeşlerimiz tüm vatandaşlarımız ulaşmak istedikleri yerlere kazasız belasız ulaşsınlar sevdiklerine kavuşurlar. Dolayısıyla hem kırmızı düdük uygulamalarımızda çocuklarımızın görevlerini tekrar hatırlatıyoruz. Hem sürücülerimizi daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu vesileyle arkadaşlarımız hem Emniyet personeli hem Jandarma
personelimiz 724 yollarda sürücülerin izin yolcularımızın güvenliğini sağlamak üzere görev başındalar hepsinden şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Allah kazasız belasız nice bayramlara ulaştırsın inşallah.
Kaynak: DHA
Güncel