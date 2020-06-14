Bingöl Valiliği: Göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır

Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Bingöl Valiliği: Göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır
14.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:33
Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Güncel, Haber

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