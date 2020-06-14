Bingöl Valiliği: Göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır
Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.
14.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:33
Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.
Kaynak: AA