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Bingöl Valiliği: "İl ve ilçelere girişin yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir"

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl ve İlçelere girişin yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

02.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:23 Bingöl Valiliği:
Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl ve İlçelere girişin yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

1 Ocak 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yayımlanan, "Bingöl'de merkez ve 7 ilçeye girişler bir ay yasaklandı" haberi üzerine valilik tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bilindiği üzere terör ve teröristle mücadele ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda 'Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri' tedbiri düzenli olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu kapsamda T. C. Cumhurbaşkanlığının 24 Aralık 2019 tarih ve 1847 sayılı kararı ile 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında İlimizde 35 bölge 1 yıl süreyle Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin sınırları içinde, söz konusu haberin aksine, vatandaşlarımıza ait konut, arsa, bahçe, yayla, mera vb. yerler bulunmamaktadır. İl ve İlçelere girişin yasaklanması gibi bir durum da kesinlikle söz konusu değildir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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