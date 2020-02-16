Haberler » Güncel » Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı - Haber

Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı

Bingöl Valiliği, Elazığ'da depremzedelere 500 adet gıda kolisi gönderdi.

16.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:26Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı
Bingöl Valiliği, 'da depremzedelere 500 adet gıda kolisi gönderdi.

Elazığ'da geçtiğimiz ay meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok il afet bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. Bingöl Valiliği de hazırladığı 500 adet gıda kolisini AFAD İl Müdürlüğü aracılığıyla Elazığ AFAD Lojistik Merkezi'ne gönderdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce hazırlanan 500 adet gıda kolisi afetzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Elazığ AFAD Lojistik Merkezi'ne teslim edildi" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 14:16:44