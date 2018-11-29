Bingöl Valisi Ekinci, Bingöllüler ile Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 17:02



29 Kasım 2018 Perşembe 17:02

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Malatya'da Bingöllü iş adamları ve daire müdürleri ile bir araya geldi.Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) toplantısı için Malatya'ya gelen Vali Kadir Ekinci beraberinde Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas ile birlikte kentte bulunan Bingöllüler ile de bir araya geldi. Bingöllü iş adamı Sedat Alpkıray'ın davetlisi olarak kentte görev yapan daire müdürleri, işadamları ve gazetecilerle bir araya gelen Vali Ekinci, kısa süre önce göreve başladığı Bingöl'e çabuk alıştığını dile getirdi.Bingöllülerin sıcak ilgisiyle karşılaştığını kaydeden Ekinci, "Göreve başladıktan sonra başladığımı gezilerde, vatandaşlarımız bizleri bağırlarına basıyor. Buda bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bingöl'de ve özellikle il dışında yaşayan hemşehrilerimizle de istişare halinde olarak memleketimize en güzel hizmetleri yapmak için gayret edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA