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Bingöl Valisi Ekinci'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni yıl dolayısıyla polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.

01.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Bingöl Valisi Ekinci'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti
Valisi Kadir , yeni yıl dolayısıyla polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.
Vali Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat ile yeni yıl dolayısıyla polis ve jandarma kontrol noktalarında görevli personeli ziyaret ederek, yeni yılı kutladı.
Yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini dileyen Ekinci, 2019 yılının Bingöl için bolluk ve bereketli bir yıl olduğunu söyledi.
2019 yılının terörle mücadele noktasında oldukça verimli bir yıl olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:
"Huzurun olduğu yerde gelişmeler de birbirini izliyor. 2019 yılı terörle mücadele noktasında oldukça verimli bir yıl oldu. Bingölümüz için de huzura kavuşma yılı oldu. Bölgede, terörist sayısı bu yıl itibarıyla bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi. İnşallah 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle bunları da temizledikten sonra rabbim huzur ve güven içinde yaşanacak bir Bingöl'ü bizlere nasip edecektir."

Ekinci, Bingöl, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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