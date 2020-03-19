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Bingöl Valisi Ekinci'den "Yaşlılar Haftası" mesajı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:50
Bingöl Valisi Ekinci'den
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ekinci mesajında, yaşlıların dünün ve bugününün arasında köprü olan, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile geleceğimize ışık tutan ve medeniyet dinamiklerini yarınlara taşıyan toplumsal hafıza olduğunu belirtti.
Yaşlıların ulu çınarlar olduğunu belirten Vali Ekinci, şunları kaydetti:
"Bizlere iyi ve güzel olanı taşıdıkları ve gönüllerimizi dostluk ve kardeşlik gibi evrensel değerlerle tanıştırdıkları için onlara daima sevgi ve saygıyla, hürmet ve ihtiramla davranmalıyız. Hamdolsun milletimiz yüce inançlarından aldığı ilhamla, daima yaşlısını muhterem bilmiş ve büyüklerine minnet ve ihtiram duygularını canlı tutmuştur. Aile bağlarımızın korunmasını ve bu sayede her vatandaşımızın hayata güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu duygularla, Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, tüm büyüklerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temennisiyle hürmetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Güncel

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