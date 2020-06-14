Bingöl Valisi Ekinci: "Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, "Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor.

14.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:39
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, "Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor." dedi.
Karlıova Devlet Hastanesine gelen Ekinci, yaralıları ziyaret ettikten sonra bahçede bekleyen yakınlarıyla görüştü,
Ekinci konuşmasında yaraların sarılması için çalışmaların hızla başlatıldığını belirterek, ihtiyaç duyulan yerlere çadırların bu gece kurulacağını söyledi.
Türk Kızılayı'nın sıcak yemek dağıtacağını ve gıda yardımında bulunacağını vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:
"Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor. Hiç endişeniz olmasın. Bugün çadırları da kuracağız Allah izin verirse. Kızılay da aynı zamanda yemek ve,gıda yardımında bulunacak. Onun dışında da vatandaşımızın ne tür ihtiyacı olursa hepsini karşılayacağız . Rabbim beterinden korusun." Bingöl Valisi Ekinci: ’Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor’

Kaynak: AA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Ekinci, Güncel, Haber

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