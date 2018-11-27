Bingöl Valisi Ekinci, Solhan'da

27 Kasım 2018 Salı 18:02



27 Kasım 2018 Salı 18:02

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ilçe ziyaretleri kapsamında Solhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yaptı.Vali Ekinci, Solhan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vali olarak atandığı Bingöl'de makamdan proje üretmek yerine alandan gelecek taleplere kulak vereceklerini söyledi."Gönül birliği, el birliği ve neticede güç birliği yaparak doğan sinerjiden hizmetler üretmeye çalışacağız." diyen Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:"Mümkün oldukça makamdan alana projeler üretmek yerine alandan gelen taleplere kulak vererek projeler üretmeye çalışacağız. Bunun yolu da sıkı bir diyalogdan geçer. Dolayısıyla bu toplantılarımızı daha da sıklaştıracağız. Bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Sizlerden aksayan konuları ve talepleri alacağız. Bu taleplerin takibini yapacağız. Bir sonraki toplantıda da sonuçları birlikte değerlendireceğiz."Ekinci, daha sonra yerine getirilen ve getirilemeyen taleplerin birlikte ele alınacağını aktardı.Böylece kamu hizmetlerini katılımcı bir yönetim ve planlanmış bir süreç ile takip edeceklerini anlatan Ekinci, "Amacımız, Bingöllü kardeşlerimizin devletin hizmetlerine çok daha hızlı erişim sağlamasıdır. Bingöllü kardeşlerimizin hak ettikleri kaliteli hizmeti bir an önce alana yaymak nihai hedefimizdir." diye konuştu.Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ekinci, daha sonra Solhan Kaymakamlığını ziyaret etti.