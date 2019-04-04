Bingöl Valisi, Şehit Korucunun Oğlunu Makam Koltuğunda Ağırladı

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, şehit güvenlik korucusunun oğlunu makam koltuğunda ağırladı.
Vali Ekinci, 2004 yılında şehit olan güvenlik korucusu Saim Buketçi'nin engelli oğlu Yusuf Buketçi'yi makamında kabul etti.
Kendisini ziyaret eden Buketçi'nin makam koltuğuna oturmasını isteyen Ekinci, şehidin oğlu ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretin sonunda Buketçi Vali Ekinci'ye üzerinde ismi bulunan Türk bayrağı tablosu, Ekinci'de Buketçiye çeşitli hediyeler verdi.
Kadir Ekinci, Ekinci, Bingöl, Güncel
Kaynak: AA