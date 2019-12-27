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Bingöl ve Şırnak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 109 köy ile 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

27.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:30 Bingöl ve Şırnak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapandı
ve 'ta etkili olan kar nedeniyle 109 köy ile 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı Bingöl ve Şırnak'ta yaşamı olumsuz etkiledi. Bingöl'de yoğun kar ve tipi dolayısıyla 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışma yürütüyor. Ekiplerce ayrıca merkeze bağlı Çiris köyü yolunda mahsur kalan bir araç da kurtarıldı.
Şırnak
Şırnak'ta da kar ve Uludere ilçesinde etkili oldu. Kar nedeniyle Beytüşşebap'ta 16 köy ve 4 mezra, Uludere ilçesinde de 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Siirt
Öte yandan Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar nedeniyle kapanan 12 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Yolu kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Söğütönü, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğanköy, Sarıyaprak, Bent, Karşıyaka, Keskin, Kışlacık ve Gökbudak ile Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü ile İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlanıyor.

Beytüşşebap, Bingöl, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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