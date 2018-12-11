11 Aralık 2018, 16:27
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Bingöl ve Tunceli'nin İlçelerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bingöl ve Tunceli'nin ilçelerinde kar yağışı etkili olduBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Bingöl ve Tunceli'nin ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.
Meteoroloji'nin uyardığı kuvetli sağanak, kar yağışı ve fırtını etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Elazığ'da yağmur yağışı etkili olurken, Sivrice ilçesinde yağış ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Bingöl'ün Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü.Kar yağmasına en çok çocuklar sevindi. Okul çıkışı kara yakalanan öğrenciler kar topu oynadı.Vatandaşlar, beklenen kar yağışının bu kış erken geldiğini söyledi.
Öteyandan meteorolojide uyarısını sürdürerek, özellikle fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
11 Aralık 2018 Salı 16:27