Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BİNGÖL Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler - Haberler

BİNGÖL Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler

Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmedilerBİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.

24.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:46
Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler
BİNGÖL'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, koronavirüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.
Olay, sabah saatlerinde Genç Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol Parkı önünde yürürken fenalaşan epilepsi hastası Ramazan Dendeş, epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldı. Dendeş'in yere yığılışını fark eden çevredekiler, koronavirüs şüphesiyle yardım etmedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Denteş'in epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldığını belirledi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denteş, ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Denteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BİNGÖL Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

BİNGÖL Yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs şüphesiyle yardım etmediler
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:25: İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haber 13:24: Koronavirüs tedbirleri - Haber 13:24: Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu - Haber 13:24: Sağlık Bakanı çağrıda bulundu, kuyumcular OHAL kararı aldı - Haber 13:24: Karayollarından sürücülere çağrı - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading