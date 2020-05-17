BİNGÖL Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, koronavirüs görülmedi

Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, koronavirüs görülmediBİNGÖL'ün, yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi.

17.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:14
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, koronavirüs görülmedi
BİNGÖL'ün, yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi. Halk, salgının ilçeye uğramamasına sevindiklerini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün bugüne kadar Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görülmediği öğrenildi. Resmi rakamlara göre 29 bin 174 nüfusu bulunan ilçede bugüne kadar pozitif vakaya rastlanılmamasına rağmen halk evden çıkmıyor. Salgın tedbirlerinin harfiyen uygulandığı ilçede vatandaşlar virüsün ilçede ortaya çıkmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
'HÜKÜMETİMİZİN ALDIĞI KARARLARI HARFİYEN UYGULADIK'
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede ilk günden itibaren koronavirüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:
"İlçe nüfusunun büyük bir kısmı İstanbul ve diğer metropollerde yaşıyor. İlçemize dışarıdan gelen hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarını, ara vermeden yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Denetimlerimizi sıkı bir şekilde yaparak virüsün yayılmasına engel olmaya çalıştık. Allah'a çok şükür bugüne kadar ilçemizde virüse rastlanmadı. Tek temennimiz bundan sonra da bu virüsün ilçemize girmemesidir. Bunun için elimizden gelen tüm çalışmalarımıza rehavete kapılmadan devam edeceğiz." BİNGÖL Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova’da, koronavirüs görülmedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Karlıova, Bingöl, Güncel, Haber

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