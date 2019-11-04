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Bingöl yüzen adalar'a ziyaretçi akını

Yüzen Adalar'a ziyaretçi akınıBİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen Yüzen Adalar, turistlerin ilgi odağı oldu.

04.11.2019 12:59
Yüzen Adalar'a ziyaretçi akını
BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen Yüzen Adalar, turistlerin ilgi odağı oldu. Yılbaşından bu yana 30 bini aşkın ziyaretçi, üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığı ziyaret etti.
Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki Yüzen Adalar, sonbahar renklerine büründü. Dünyada benzerine çok az rastlanan doğa harikası adalar; Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelenlerin akınına uğruyor. Yılbaşından bu yana 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Solhan, yeni evlenecek çiflerin de düğün fotoğraflarını süslüyor.
Eşiyle birlikte Muş'tan gelen Sevda Asrak, Hafta sonları ziyaret amaçlı gelip, Solhan'ı ziyaret ediyoruz. Doğal güzellikleri ile Yüzen Adalar'ın gelip görülmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.
Bingöl yüzen adalar'a ziyaretçi akını

Solhan, Adalar, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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