Haberler » Spor » Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası

Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası

Binicilikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı, Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı.

06.10.2019 15:38Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası
Binicilikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı, Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı yarışta Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası sahibini buldu.
Tek kategoride koşulan 130 santimetre engel atlama yarışmasında Osman Şen, "Bolero" isimli atıyla birinci oldu.
Hasan Şentürk, "Gigolo" adlı atıyla ikinci, "Atleet" isimli atıyla da üçüncü sırada yer aldı.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödüllerini Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Güneşsoy, Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) Başkanı Atıf Bülent Bora ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu takdim etti.

Osman Şen, Ankara, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:06 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
23:01 Simone Biles'tan rekor
22:52 Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası
22:46 Fenerbahçe'de izin bitti!
22:46 Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
22:42 Darüşşafaka tekfen: 72 - nanterre 92: 65
22:33 Tff heyeti, londra'da 2020 uefa şampiyonlar ligi finalinin sunumunu yaptı