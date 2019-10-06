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Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası

Binicilikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı, Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı.

06.10.2019 19:37
Binicilikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı, Bolero" isimli atıyla Osman Şen kazandı.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı yarışta Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası sahibini buldu.
Tek kategoride koşulan 130 santimetre engel atlama yarışmasında Osman Şen, "Bolero" isimli atıyla birinci oldu.
Hasan Şentürk, "Gigolo" adlı atıyla ikinci, "Atleet" isimli atıyla da üçüncü sırada yer aldı.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödüllerini Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Güneşsoy, Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) Başkanı Atıf Bülent Bora ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu takdim etti.
Binicilik: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası

Osman Şen, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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