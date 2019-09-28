Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası

Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı, "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla Oğuz Dalmış kazandı.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası, koşuldu.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "SIEC Diamond Flying" isimli atıyla Oğuz Dalmış birinci oldu.

Osman Şen, "Libas Captain Van Overis Z" adlı atıyla ikinci sırayı alırken, "Atleet" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti.

Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.

Kaynak: AA