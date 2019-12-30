Haberler » Spor » Binicilik sporu okullarla buluşuyor - Spor

Binicilik sporu okullarla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yeni bir projeye imza attı.

30.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:43 Binicilik sporu okullarla buluşuyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yeni bir projeye imza attı. 'Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor' adıyla başlatılan yeni projeyle öğrencilere ata sporu olan at biniciliği öğretilmeye başlandı.

'Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor' adıyla başlatılan yeni projeyle öğrencilere ata sporu olan at biniciliği öğretilmeye başlandı. Hayvan sevgisiyle sporu bir araya getiren projenin ilk misafirleri Adapazarı Yavuz Selim İlkokulu ile Ferizli Hatice Aslan İlkokulu öğrencileri oldu. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerle öğrencilere at sevgisi aşılanacak. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarihimizde ve kültürümüzde büyük bir yeri olan ve ata sporumuz olan biniciliği şehrimizdeki okullarla buluşturuyoruz. 'Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor' adıyla başlattığımız projemizde amacımız öğrencilere hem hayvan sevgisini aşılamak hem de binicilik sporunu yaygınlaştırmak olacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:48   İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek - Spor
15:46   Hidayet Türkoğlu: "Kupayı kazanacağız" | Skorer Özel - Spor
15:44   Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Spor
15:41   Basketbolda yeni dönem - Spor
15:36   Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı - Spor
15:12   Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Spor
14:49   Quaresma'nın Santos'a transfer olacağı iddia edildi - Spor
14:25   İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı - Spor
14:10   MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek - Spor
12:54   Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı - Spor
30.12.2019 16:05:07