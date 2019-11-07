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Binlerce Diş Hekimi İzmir'de buluşuyor

İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 8-10 Kasım'da Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek, kongreye konuk konuşmacı olarak Gazeteci İsmail Küçükkaya katılacak.

07.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:54 Binlerce Diş Hekimi İzmir'de buluşuyor

İzmir Diş Hekimleri Odası'nın 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 08-10 Kasım tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer alacağı kongre için binlerce diş hekimi İzmir'de olacak.

Binlerce Diş hekiminin buluşacağı 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi'nde Diş hekimliğinin güncel konularında alanında uzman bilimsel komite tarafından hazırlanan çok sayıda konferans, seminer, panel vekurslar gerçekleştirilecek.3 gün sürecek kongreninbilimsel programında; yerli ve yabancı akademisyenler bilimsel ve teknolojik gelişmeleri katılımcılara aktaracak.

Kongre süresince, 1250 metrekareye kurulan sergi alanında diş hekimliği malzeme üretimi, ithalat ve satışını yapan firmalar, kurulacak stantlarda en yeni ürünleri diş hekimleriyle paylaşacaklar. Kongrenin son günü 10 Kasım tarihinde ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü sebebiyle bir anma etkinliği gerçekleştirilecek.

Dr. Murat Sütpideler; ''26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi için 08-10 Kasım tarihlerinde İzmir'de buluşuyoruz''

İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı ve Kongre başkanı Dr. Murat Sütpideler; Çağdaş diş hekimliği uygulamalarının yer alacağı kongreye meslektaşlarının ve dental sektörün tüm bileşenlerinin katılacağını söyledi.

Dr. Sütpideler; ''Diş hekimliğinin en güncel konularının ele alındığı konferans ve kurslardan oluşan bilimsel programımızı ve alanlarında başarılı olmuş değerli akademisyen ve klinisyenleri güzel İzmir'imizde buluşturmaktan büyük mutluluk duyacağız'' dedi.

İsmailKüçükkaya Diş Hekimleriyle bir araya gelecek

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Çalar Saat' haber programı ile başarılı bir yayıncılığa imza atan, yerel seçim döneminde Türkiye'nin en çok konuşulan televizyoncularından biri olan İsmail Küçükkaya kongrenin sosyal programı kapsamında ikinci gün konuğu olacak. İkinci günü akşam bilimsel oturumlar sonrası Anadolu Salonu'nda Diş Hekimleriyle bir araya gelecek. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan ve çeşitli yayın organlarında çalışan İsmail Küçükkaya, kongrede katılacağı söyleşide merak edilenleri mesleğinin dünü, bugünü ve geleceğinin yanı sıra yaşadığı ilginç anıları anlatacak.


10 Kasım, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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