Haberler » Güncel » Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan'a gönderildi - Haber

Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan'a gönderildi

Etiyopya, düzensiz göçü engellemek için eğitim verdiği binlerce ev hizmetlisini Suudi Arabistan'a çalışmaya gönderdi.

30.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:00 Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan'a gönderildi
, düzensiz göçü engellemek için eğitim verdiği binlerce ev hizmetlisini Suudi Arabistan'a çalışmaya gönderdi.
Etiyopya'nın Büyükelçisi Abdulaziz Ahmed, yerel FANA televizyonuna yaptığı açıklamada, son 8 ayda 11 bin ev hizmetlisinin Suudi Arabistan'da çalışmak için gerekli yasal işlemlerini tamamladıklarını belirtti.
Ahmed, gerekli izinleri alan kişilerin çoğunun Suudi Arabistan'a geldiğini ve çalışmaya başladığını söyledi.
Ağustos ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hizmetli göndermeye başlayan Etiyopya'nın bu ülkelerin yanı sıra Katar ve Ürdün ile de işçi anlaşması bulunuyor.
Etiyopya, çoğunlukla kaçak yollardan bu ülkelere çalışmaya giden ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenilen vatandaşlarını korumak için geçen yıllarda özel çalışma başlatmıştı.
Bazı Arap ülkelerinde resmi evrakları olmayan yabancı hizmetlilerin, çevrim içi uygulamalar üzerinden eşya gibi satılması uluslararası medyada geniş yer bulmuştu.

Suudi Arabistan, Etiyopya, Riyad, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:22   Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Haber
14:22   Karamürsel Belediyesinde işçiye büyük zam - Haber
14:22   Kocaeli'de "Köye Dönüş" projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı - Haber
14:22   Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu - Haber
14:21   Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
30.12.2019 14:25:21