Haberler » Spor » Binlerce Göztepe taraftarı yeni stadyuma yürüdü - Spor

Binlerce Göztepe taraftarı yeni stadyuma yürüdü

Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yürüdü.

26.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:59Binlerce Göztepe taraftarı yeni stadyuma yürüdü
Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yürüdü.

Göztepe camiası, yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin heyecanını yaşıyor. Bugün oynanacak maçıyla kapılarını açacak olan stat için maç öncesinde Göztepeli binlerce taraftar kortej düzenledi. Susuzdede Parkı'ndan başlayan yürüyüşte taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla Mithat Paşa Caddesi üzerinden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında evlerinin balkonlarından çıkan vatandaşlar, hem tezahüratlara eşlik etti hem de bu güzel anları telefonlarıyla kaydetti. Kortejin ardından stada gelen taraftarlar, burada Kızılay tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım toplamak için kurulan stantlara atkı ve giyim malzemelerini bıraktı. Daha sonra merakla beklenen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni görmek için giriş yapan Göztepeliler, müsabaka saatinden yaklaşık 3 saat önce tribünleri doldurmaya başladı. - İZMİR

Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:18  Galatasaray'dan yalanlama
16:17  TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 3 - Ofspor: 0
16:17  Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor
16:16  Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış
16:20  Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
26.01.2020 16:26:54