Binlerce İzmirli 10 Aralık'a kilitlendi, seferler artırılıyor

Binlerce İzmirli 10 Aralık 'a kilitlendi, seferler artırılıyorDemiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz: "Sabaha karşı 5'te greve çıkacağız"Vatandaşlar: "Otobüsle gitmek zorunda kalacağız, mağdur olacağız"İZMİR - İzmir'de şehir içi ulaşımın yükünü çeken ve her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı İZBAN'da çalışanlar, iş sözleşmesinde anlaşılamaması üzerine 10 Aralık 2018 tarihinde greve gitmeye hazırlanırken, binlerce İzmirli'nin mağdur olmaması için otobüs, tramvay, metro seferlerinin artırılması planlanıyor. Özellikle çalışanların iş bırakacağı 10 Aralık tarihinde şehrin ana arterlerinde trafiğin çok yoğun olması bekleniyor. İzmir'de, ulaşımın yükünü çeken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirilen İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)'nin yöneticileri ve Türk İş 'e bağlı Demiryol İş Sendikası arasındaki geçen temmuz ayı içerisinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış ve sendika yöneticileri 10 Aralık 2018 tarihinde iş bırakacaklarını açıklamıştı. Sendikanın bu açıklamalarının ardından İzmirliler, şimdiden görevlilerin kontak kapatacağı tarihe kilitlendi. Özelikle, İZBAN ile İzmir'in bazı uzak ilçelerine kadar 136 kilometrelik hatta yolcu taşınırken, bu ilçelerden İzmir merkeze gelmek isteyenler alternatif arayışlara girdi.Seferlerin artırılması planlanıyorGrev günü ise İZBAN trenlerinin çalışmamasından dolayı, şehrin ana arterlerindeki kavşaklar ve önemli yollarda trafiğin yoğunlaşması bekleniyor. Sendikanın grev restine karşılık ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ise; metro, halk otobüsleri, tramvay gibi ulaşım araçlarında sefer sayılarını artırmayı planlanıyor.Görüşmeler devam ederken sendika, teknikere tüm sosyal hak, ikramiye ve diğer kalemler dahil net 3 bin 221 lira talep ederken, gişe görevlileri için 2 bin 833 lira talep etti. TCDD Genel Müdürlüğü'nün, yüzde 20.6 zam teklifini Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, çalışan personele değerlendirmeye sundu."Sabaha karşı 5'te greve çıkacağız"Alsancak Garı'ndaki sendika temsilciliğinde sandık kurarak gelen teklifi personel arasında oylamaya sunduklarını belirten Ervüz, "İşverenimiz bize teklif yaptı. Yaptığı teklif ikramiyeler dahil birleşik olarak her ay aldığımız sosyaller dahil yüzde 20.6 oranında ortalama teklif yaptı. Bizim buna karşılık şu anda çalışanlardan net bin 781 lira ücreti olan var. Bunun tavanı da 2 bin 341 lira, yani net 2 bin 341 lira alan da var. Ancak bu ücretlerin içine ikramiyeler, sosyal yardımlar ve diğer kalemlerin hepsi dahildir. Biz, bu enflasyon karşısında sadece ücretler için yüzde 28 istedik. 85 olan günlük ikramiyeyi 112 günlük ikramiye istedik. Ama maalesef bize 85'e karşılık önce 90- 95 demişlerdi. Şimdi birinci yıl 90, ikinci yılın birinci 6 ayı 95, ikinci 6 ayı 100 gün yapılması şeklinde teklifte bulundular. Bunların hiçbirine teklif vermedi. Vermeyince arkadaşlarımızın bu durumda yapacak bir şeyleri kalmadı. Biz arkadaşlarımızla ya teklif kabul edilecek işverenimizle gideceğiz imza atacağız ya da teklif reddedilecek ve Pazartesi sabaha karşı 5'te greve çıkmış olacağız" diye konuştu."İzmirliler affetsin, tek silahımız bu"Greve gitmeleri sebebiyle binlerce İzmirli'nin mağdur olacağına işaret eden Hüseyin Ervüz, "İZBAN'ın 269 günlük sefer sayısı var, 300 bine yakın yolcu sayısı var. Maalesef üzülerek bu hizmetten İzmir'deki vatandaşlarımız mahrum kalacaklar. Vatandaşlar bize kızabilir ama İzmirli vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz; Bizim de mücadele ederek haklarımızı almak için başka silahımız yok. Bu nedenle bizi affetmelerini istiyoruz" dedi."En az bin otobüs karayoluna çıkmalı"Ortaya konulan tablonun grev olduğunu ve hiçbir trenin çalışmayacağını vurgulayan Ervüz, "Sefer sayılarına göre günlük yolcu sayılarını böldüğümüz zaman her sefer başına, bin 3 yolcu düşüyor. Biz İZBAN ile dörtlü bir setle bin kişiyi götürürken, bin kişiyi taşımak için en az 20 otobüs lazım. Günlük 300 bin olduğunu düşünürsek, yaklaşık bine yakın aracın karayoluna çıkması gerekiyor. Bu da bir taraftan trafik kirliği bir taraftan egzoz kirliğine neden olacak" dedi.Oyunu kullanan İZBAN personeli de haklarını aradıklarını ve mücadelelerinin devam edeceğini söyledi."Otobüsle gitmek zorunda kalacağız, mağdur olacağız"İZBAN'ın greve gitmesiyle büyük mağduriyet yaşayacaklarını belirten vatandaşlar ise şunları söyledi: "Hak arama noktasından çıktık, hak alma noktasına geldik. Bizler için çok kötü oldu. Niye greve girdi bilmiyorum ama herkesin hak ettiğini alması lazım. Haksızlığa uğrayanlar var. Trafik artacak ve insanlar dolmuş, otobüsle gitmek zorunda kalacak. Trafik sıkıntısı olacak ve insanlar mağdur olacak.