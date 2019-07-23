Haberler» Magazin» Haber

Binlerce İzmirlinin katıldığı caz festivali bu yıl 2-3-4 Ağustos'ta

İzmir'de merakla beklenen 3. Caz Festivali, bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

23.07.2019 13:39 Binlerce İzmirlinin katıldığı caz festivali bu yıl 2-3-4 Ağustos'ta
İzmir'de merakla beklenen 3. Caz Festivali, bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Caz müziği tutkunlarının heyecanla beklediği organizasyon, MaviBahçe Kent Meydanında düzenlenecek.

Geleneksel hale dönüşen MaviBahçe Caz Festivalinin 3.'sü, bu yıl dopdolu bir programla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Festival kapsamında caz sanatçıları; Erkan Oğur, Birsen Tezer, İlhan Erşahin, Selen Beytekin, Elif Çağlar, Ferit Odman, İmer Demirer, Önder Focan, Hamdi Akatay MaviBahçe Kent Meydanı'nda sahne alacak. Bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale yine çok sayıda sanatseverin katılması beklenirken, detaylı program için https://www.mavibahce.com.tr/jazz-festivali isimli internet sayfasının ziyaret edilebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda 30 bini aşkın seyirciyle rekor izlenme oranlarına ulaşan festival, solo ve grup performanslarıyla İzmir ve Ege Bölgesinden gelenlerin dikkatini çekmişti. - İZMİR

İzmir, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:30   Özge Ulusoy takipçisinden gelen yorumu görünce çılgına döndü
14:08   İtalyan tenor Safina, sahipsiz hayvanlar için sahneye çıkacak
13:39   Binlerce İzmirlinin katıldığı caz festivali bu yıl 2-3-4 Ağustos'ta
13:07   Uçakta sevgilisiyle kavga ettiği söylenen Tuba Büyüküstün özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.
12:48   Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor
12:36   Şarkıcı Sibel Tüzün, kendisine ağır sözler söyleyen eski eşiyle uzlaşmadı
12:09   Hande Ataizi hangi şartlarda soyunacağını açıkladı