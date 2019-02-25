Binlerce Karadenizlinin Katıldığı Gecede Alinur Aktaş Rüzgârı Esti

Kaynak: İHA

Bursa'da Trabzon'un kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Binlerce Trabzonlu, Başkan Alinur Aktaş'ı alkış yağmuruna tutup, fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.Bursa'nın gezilmedik yerini bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Trabzon'un 101'inci kurtuluş kutlamalarına katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen geceye binlerce Trabzonlu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da geceye katılarak Trabzonluların coşkusuna ortak oldu.Trabzonluların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Aktaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi geri çevirmedi. Yanına gelen vatandaşların meselelerini tek tek dinleyen Başkan Aktaş, horona da katılıp, Trabzonluların kurtuluş coşkusuna ortak oldu."1326'dan beri gülüyor"Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı gecede Başkan Alinur Aktaş, millet ittifakının CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile yan yana oturdu. Trabzonluların alkışları eşliğinde sahneye çıkan Başkan Aktaş, "Trabzon demek Karadeniz, horon, sevda, aşk, milli ve manevi değerlere hassasiyet ve Trabzonspor demek. Bursa 1326 yılında fethedildi ve bu şehir Osmanlı'yı doğurdu. 7 cihanda 7 düvele nam salmış ve adaletle hükmetmiş Osmanlı'nın kurulduğu şehir. Bu topraklar 1326 yılından itibaren gülüyor. Şimdi de gülüyor. İnşallah bundan sonra da gülmeye hep devam edecek" dedi. - BURSA