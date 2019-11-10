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Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü

açıklamalarda bulunan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Bugün ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılı. Atatürk'ümüzü her zamankinden daha fazla özlemle, saygıyla anıyoruz.

10.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:08Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü
açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Bugün ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılı. Atatürk'ümüzü her zamankinden daha fazla özlemle, saygıyla anıyoruz. Fiziki varlığı aramızda olmasa bile, düşünceleri ve fikirleriyle biz onun yolunda yürümeye devam ediyoruz. Onun azim ve kararlılığıyla onun açığı yolda, bize gösterdiği hedefe varmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk'ü anmak demek, onu anlamak demek. Onun mücadele azmini, kararlılığını anlamak demek. Cumhuriyeti kurdu ama bizim önümüzde önemli bir görevimiz var. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi önemli bir görevimiz var. Bunu da, 'Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir', 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün düşüncelerinden aldığımız devrimci atılımlarla yapacağımızı biliyoruz. Bu nedenle çok daha geniş, Türkiye'de demokrasiye susamış güçlerin birlikteliğiyle, biz Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


- Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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