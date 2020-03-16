Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı
Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde namazların cemaatle kılınmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişinin saf tuttuğu Bursa Ulucamii bomboş kaldı.
16.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:39
Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde namazların cemaatle kılınmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişinin saf tuttuğu Bursa Ulucamii bomboş kaldı. Cami imamı, gelişmelerden haberdar olmayan cemaati bilgilendirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cemaat açıklamasının ardından Bursa'nın tarihi camileri de boş kaldı. Her gün binlerce kişinin geldiği, cemaat ile saf tuttuğu Ulucami'de ikindi namazına 50'ye yakın vatandaş geldi. Cami imamı, cemaate gelenlere ikinci bir emre kadar cemaat yapılmayacağını söyledi. Namazı kılan vatandaşlar bir biriyle tokalaşmadan camiden ayrıldı.
Ulucami avlusunda bulunan ve her gün binlerce kişinin oturup çay içip simit yediği Orhan Park'nda ise simitçilerin bile kepenk kapatması dikkatlerden kaçmadı. Her gün yüzlerce kişinin fotoğraf çektirdiği Orhan Parkı da virüs korkusu sebebiyle bomboş kaldı. - BURSA
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cemaat açıklamasının ardından Bursa'nın tarihi camileri de boş kaldı. Her gün binlerce kişinin geldiği, cemaat ile saf tuttuğu Ulucami'de ikindi namazına 50'ye yakın vatandaş geldi. Cami imamı, cemaate gelenlere ikinci bir emre kadar cemaat yapılmayacağını söyledi. Namazı kılan vatandaşlar bir biriyle tokalaşmadan camiden ayrıldı.
Ulucami avlusunda bulunan ve her gün binlerce kişinin oturup çay içip simit yediği Orhan Park'nda ise simitçilerin bile kepenk kapatması dikkatlerden kaçmadı. Her gün yüzlerce kişinin fotoğraf çektirdiği Orhan Parkı da virüs korkusu sebebiyle bomboş kaldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor