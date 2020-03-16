Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı
Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı Diyanet'in cemaatle namazlara ara verildiğini açıklamasının ardından Ulucami'de saflar bomboş kaldı Bursa'nın simgesi olan Orhan Parkı'nın çevresi korona virüsü sebebiyle boşaldı Binlerce kişinin oturup çay simit yediği parkta simitçiler de...
16.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:49
Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldıDiyanet'in cemaatle namazlara ara verildiğini açıklamasının ardından Ulucami'de saflar bomboş kaldı Bursa 'nın simgesi olan Orhan Parkı'nın çevresi korona virüsü sebebiyle boşaldıBinlerce kişinin oturup çay simit yediği parkta simitçiler de kepenk indirdi
BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde namazların cemaatle kılınmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişinin saf tuttuğu Bursa Ulucamii bomboş kaldı. Cami imamı, gelişmelerden haberdar olmayan cemaati bilgilendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cemaat açıklamasının ardından Bursa'nın tarihi camileri de boş kaldı. Her gün binlerce kişinin geldiği, cemaat ile saf tuttuğu Ulucami'de ikindi namazına 50'ye yakın vatandaş geldi. Cami imamı, cemaate gelenlere ikinci bir emre kadar cemaat yapılmayacağını söyledi. Namazı kılan vatandaşlar bir biriyle tokalaşmadan camiden ayrıldı.Ulucami avlusunda bulunan ve her gün binlerce kişinin oturup çay içip simit yediği Orhan Park'nda ise simitçilerin bile kepenk kapatması dikkatlerden kaçmadı. Her gün yüzlerce kişinin fotoğraf çektirdiği Orhan Parkı da virüs korkusu sebebiyle bomboş kaldı.
BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde namazların cemaatle kılınmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişinin saf tuttuğu Bursa Ulucamii bomboş kaldı. Cami imamı, gelişmelerden haberdar olmayan cemaati bilgilendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cemaat açıklamasının ardından Bursa'nın tarihi camileri de boş kaldı. Her gün binlerce kişinin geldiği, cemaat ile saf tuttuğu Ulucami'de ikindi namazına 50'ye yakın vatandaş geldi. Cami imamı, cemaate gelenlere ikinci bir emre kadar cemaat yapılmayacağını söyledi. Namazı kılan vatandaşlar bir biriyle tokalaşmadan camiden ayrıldı.Ulucami avlusunda bulunan ve her gün binlerce kişinin oturup çay içip simit yediği Orhan Park'nda ise simitçilerin bile kepenk kapatması dikkatlerden kaçmadı. Her gün yüzlerce kişinin fotoğraf çektirdiği Orhan Parkı da virüs korkusu sebebiyle bomboş kaldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa, Genel
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