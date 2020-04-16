’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye’ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında çıkartılan infaz yasası, jet hızıyla onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlandı. Tahliyeler dün tamamlanırken, yasadan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 'ın da yararlanacağı iddia edildi.

İnfaz yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyeler başladı. Muhalefetin yoğun itirazlarda bulunduğu yasadan kimlerin yararlanacağı merak konusu olurken ilk dikkat çeken tahliye gece yarısından sonra geldi.

'TOSUNCUK' DA MI YARARLANACAK?

Çakıcı'nın ardından sosyal medyada'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da infaz yasasından yararlanacağı iddiaları yer aldı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; yasadan "Çiftlikbank" ile binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lira ile yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın da yararlanacak.

Firari olan Aydın, Türkiye 'de yargılanıp mahkum olduğu taktirde alacağı cezanın yarısı düşecek.