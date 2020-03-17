Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Binlerce kişinin uğradığı tarihi Uzun Çarşı boş kaldı - Ekonomi

Binlerce kişinin uğradığı tarihi Uzun Çarşı boş kaldı

Hatay'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi Uzun Çarşı, korona virüsü nedeniyle boş kaldı.

17.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:38
Binlerce kişinin uğradığı tarihi Uzun Çarşı boş kaldı

Hatay 'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi Uzun Çarşı, korona virüsü nedeniyle boş kaldı.


Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 3 buçuk kilometrelik tarihi Uzun Çarşı dünya çapında yayılan ve son olarak Türkiye 'de de görülen korona virüs dolayısıyla boş kaldı. Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'evden çıkmayın' uyarısına kulak verirken, çarşıda bulunan yaklaşık 2 bin esnaf ise iş yerlerinde müşteri bekledi. Uzun Çarşı'nın sokakları boş kalırken, esnaf da kara kara düşünmeye başladı. Tarihinin en boş günlerini geçiren Uzun Çarşı, eski kalabalık zamanlarını arıyor.


Bir an önce virüsten kurtulmayı temenni eden Uzun Çarşı esnafı Onur Güler vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek, "İnsanlar yaşanan bu durumdan tedirginler, korkuyorlar, bu da tabi işe yansıdı. Yerli ve yabancı turistler buraya daha az sayıda gelmeye başladılar. Tabi ki insanların daha tedbirli, titiz, dikkatli olması lazım. İnşallah bu virüsten kurtulmuş oluruz, Allah'ın izni ile. İnsanlar kalabalığa girmekten korkuyor, bu da bizi ekonomik olarak etkiliyor. Sonuçta burası çarşı olduğu için insanlar tedirginler, bu da işe yansıyor, ekonomik olarak zor durumda kalıyoruz" dedi.


Uzun Çarşı'da 25 yıldır esnaflık yapan Aydın Okur ise korona virüs dolayısıyla çarşıya kimsenin gelmediğini ve ekonomik olarak etkilendiklerini belirterek, "Son iki haftadır çarşıda ciddi bir azalma var. Hatta şu an bile baktığımızda kimse yok diyebiliriz. Yani müşteri gelmiyor. Bu durum bizi ekonomik olarak da etkiliyor. Dükkan kiraları pahalı, ödemelerimiz var, iş olmayınca yapamıyoruz ister istemez. Bu durumun bir an önce geçmesini temenni ediyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Antakya, Hatay, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Ekonomi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Ekonomi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Ekonomi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Ekonomi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Ekonomi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Ekonomi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu