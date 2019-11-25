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Binlerce koyun taşıyan yük gemisi Romanya açıklarında alabora oldu

Romanya'dan yola çıkan ve 14 binden fazla koyunu taşıyan bir yük gemisinin, Karadeniz'de alabora olduğu bildirildi.

25.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:02Binlerce koyun taşıyan yük gemisi Romanya açıklarında alabora oldu
'dan yola çıkan ve 14 binden fazla koyunu taşıyan bir yük gemisinin, 'de alabora olduğu bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Köstence şehri yakınlarındaki Midia Limanı'ndan denize açılarak Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine doğru yol alan "Queen Hind" isimli yük gemisi, içindeki 14 binden fazla koyunla Köstence açıklarında devrildi.
Karadeniz sularında yaşanan kazanın ardından polis, itfaiye ve Romanya sahil güvenlik ekiplerince başlatılan kurtarma çalışmalarında geminin tüm mürettebatı kurtarıldı.
Yetkililer, Palau bandıralı geminin civarında yüzerken bulunan en az 32 koyunun kurtarıldığını ancak çok sayıda hayvanın boğularak telef olduğunun sanıldığını belirtti.
Köstence'deki acil durum hizmetleri sözcüsü Ana-Maria Stoica, "Yalnızca az sayıda koyun kurtarabildik. Denizde yüzüyorlardı." dedi.
Mürettebattan, denize düşen bir kişinin hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyleyen Stoica, geri kalan mürettebatın Köstence Limanı'nda güvende olduğunu söyledi.
Yetkililer, koyunları ve gemiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, operasyonunun tamamlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.
Bazı kaynaklar, koyunlardan pek çoğunun gemide mahsur kaldığını aktarırken, geminin alabora olma nedeni ise henüz bilinmiyor.
Romanya basınında çıkan haberlere göre, Libya'nın başkenti Trablus'tan yola çıkan "Queen Hind", 23 Kasım'da Midia Limanı'na ulaşmıştı.

Suudi Arabistan, Karadeniz, Romanya, Güncel

Kaynak: AA

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