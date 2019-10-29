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Binlerce motosikletli ile 15 Temmuz Köprüsünde Cumhuriyet kutlaması

Binlerce motosikletli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 15 Temmuz Köprüsü'nden geçerek kutladı.

29.10.2019 14:30
Binlerce motosikletli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 15 Temmuz Köprüsü'nden geçerek kutladı. Köprüden geçen binlerce motosiklet havadan görüntülendi.
Renkli görüntülere sahne olan konvoyda binlerce motosikletlinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, görüntüler kendine hayran bıraktı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yılı kapsamında ülkenin çeşitli illerinde kutlamalar sürüyor. Sabah saatlerinde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği 96 klasik otomobil ile Kadıköy'den Dolmabahçe'ye uzanan Cumhuriyet konvoyu oluşturdu. Öğlen saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda bir araya gelen binlerce motosikletli 15 Temmuz Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçerek Cumhuriyetin 96. Yılını coşku ile kutladı. Binlerce motosikletlinin köprüden geçerek oluşturduğu renkli anlar drone ile görüntülendi.
(Mustafa Biçer/İHA)
Binlerce motosikletli ile 15 Temmuz Köprüsünde Cumhuriyet kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, Güncel

Kaynak: İHA


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