Binlerce Öğrenci 'Riskli' Binalarda Eğitim Görüyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:28



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:28

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'ndeki yaklaşık 6 bin öğrenci, 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılan ve 'riskli' kabul edilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binalarında eğitim görüyor. BİMER aracılığıyla yetkililerden can kaybı yaşanmadan okulun sağlıklı bir binaya taşınmasını talep eden öğrenciye, "2012 yılından itibaren her yıl Kalkınma Bakanlığı'na üniversitemiz yatırım programına alınması için Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası yapımı teklif edilmektedir" cevabı verildi.Sütçü İmam Üniversitesi'nin Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda bulunan, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacasu Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 2 bloktan oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile 10 odalı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli bulunuyor. 1976 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu olarak faaliyete başlayan binalar, bugün 2 ayrı yüksekokul olarak eğitim veriyor. Yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü binalar, 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığı için riskli bina kapsamına alındı, ancak aradan geçen zaman içerisinde okul boşaltılmadı ve öğrenciler bu binalarda eğitim görmeye devam etti.'CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE'Öğrenciler ise 'riskli' kabul edilen binalarda eğitim gördüklerinden dolayı tedirginlik yaşıyor. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bir öğrencisi, Nisan ayında BİMER'e yaptığı başvuruda, Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinde olduğunu belirterek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı. Başvurusunda okul binasının çürük raporu verilmiş depreme dayanıksız bir bina olduğunu ve yeni bir binada eğitim görmek istediğini belirten öğrenci şunları kaydetti:"Can güvenliğimizin tehlikede olduğunu tarafınıza bildirme ihtiyacı duydum. Gereken incelemelerin yapılmasını, can kaybı yaşanmadan bir an evvel sağlıklı bir binaya naklin gerçekleşmesini, tarafınızdan gereğinin yapılmasını arz ederim."'YENİ BİNA YAPIMI İÇİN HER YIL BAKANLIĞA TEKLİF EDİLİYOR'Öğrenciye cevap, bir ay sonra üniversiteden geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan gönderilen cevap yazısında sadece Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun değil kampüsteki diğer binaların da riskli olduğu belirtilerek şöyle denildi:"Karacasu Kampüsü"ndeki binalarımız 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılardan olup riskli bina olarak değerlendirilmiştir. 2012 yılından itibaren her yıl Kalkınma Bakanlığı'na üniversitemiz yatırım programına alınması için Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası yapımı teklif edilmektedir. Aynı zamanda il koordinasyon kurulu toplantılarında da yeni bir Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası yapımı ihtiyacı gündeme getirilmektedir. Karacasu kampüsü çevre düzenlemesi ve onarımı için 2016/249331 ihale kayıt numaralı KSÜ Rektörlüğü Fakülte ve Yüksekokul Büyük Onarım İşi kapsamında öğrenci otoparkı, kamelya yapımı, gölet çevre düzenlemesi ve aydınlatması yapılmıştır. Geçmiş yıllarda da buna benzer onarım ve tadilat işleri Karacasu kampüsünde yapılmıştır."- Kahramanmaraş