Binlerce öğrenci yeni akademik yıla 'merhaba' dedi

Nişantaşı Üniversitesi 2019-2020 akademik yılına binlerce öğrencisi ile 'merhaba' dedi.





Üniversitesinin 10'uncu akademik yılı açılış töreni, Nişantaşı Maslak 1453 NeoTech Kampüsü Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Üniversitenin Kurucusu Levent Uysal'ın katılımıyla gerçekleşen tören, öğrencilerin müzik dinletisiyle başladı. 2019-2020 Akademik Yılı açılış konuşmasını yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, atılım hedeflerine azim ve inanç dolu başlangıçlar yaptıklarını dile getirdi.





ÖĞRENCİLER 'GLOBAL' OLMAYI ÖĞRENMELİLER





Yeni akademik yıla güçlü bir ekiple başladıklarına dikkat çeken üniversitenin kurucusu Levent Uysal, "Özellikle rektörümüz Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın liderliğinde yeni akademisyenlerimiz de ailemize dahil oldu. Özellikle Nişantaşı ailesine yeni akademik yılımızda mutlu, huzurlu ve geleceğe yönelik yeni yeni projelerle hareket etmelerini temenni ediyorum. Yeni öğrencilerimiz hoş geldiler. Öncelikle derslerine odaklanmalılar ama bunun yanında sosyal networklerini de genişletmeliler ve global olmayı öğrenmeliler. Bunun için de iyi bir İngilizce alt yapısıyla başlarlarsa, çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Total öğrenci sayımıza oranla yüzde 20 yabancı öğrencimiz var. Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerimize Türkiye'yi, İstanbul'u tanıtıyoruz. Türk insanının misafirperverliğini hissettirmeye çalışıyoruz. Onlar kendi ülkelerine gittiklerinde bizim birer bayrağımızı dalgalandıracak insanımız olacaklar" ifadelerini kullandı.





OLUMLU ADIMLARA BİLİMSEL VE AKADEMİK ALANDA OMUZ VERECEĞİZ





Prof. Dr. Yalçın, "Yurtsever kimliğimiz ve akademik misyonumuzla örtüşen ortak inancımızla 'Çağdaş dünyada seçkin ve saygın bir yeri olan Türkiye tarih boyunca olduğu gibi birlikle, bütünlükle, her türlü zorluğun üstesinden gelecek. Demokrasi, hukuk ve barış içinde Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalayacak ve geçecektir' diyoruz. Bu inançla milletimizin ve insanlığın mutluluğu yolunda atılacak bütün olumlu adımlara, bilimsel ve akademik alanda omuz vermeye, yeni değerler eklemeye, devam edeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.





VİZYONUMUZ BİLİMSELLİK IŞIĞININ ALTINDA GELİŞİYOR





"İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler sınır tanımamakta, kültürel duvarlar, toplumsal veya bireysel olarak iletişim ve iş birliği kurmayı kolaylaştıracak ölçüde şeffaflaşmaktadır" diyen Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Akademik dünyanın görevleri ve vizyonları da bu gerçeklerin ışığında biçimlenmektedir. Küreselleşme olgusunun, öğrencilerin sadece yerelde değil, dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilecek donanıma sahip birer dünya vatandaşı olarak yetiştirilmelerini zorunlu kılan temel dinamik olduğu gibi bir gerçek asla göz ardı edilemez. Vizyonunu daima bilimsellik ışığı altında değişen ve gelişen koşullara uygunluk temelinde belirleyen Nişantaşı Üniversitesi'nin küreselleşme gerçeğini en iyi analiz eden ve sentezleyen önemli ilkelerinden biri yükseköğretimde uluslararasılaşma ilkesidir. Bu doğrultuda şimdiye kadar yapılan çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak bütün dünyayı kucaklayan saygın bir akademik kurul olma hedefimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.





"ÖĞRENCİLERİMİZİ EĞİTİM 5.0 MODELİYLE GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"





Prof. Dr. Yalçın konuşmasını şu sözlerle tamamladı:





"Dünya dijital bir dönüşüm yaşıyor. Endüstri 4.0 devrimi olarak adlandırılan ve gelişmiş ülkelerin yoğun biçimde uygulamaya koyduğu 4. Sanayi Devrimi'nin başlattığı üretimi en düşük maliyete indirmeye yönelik bu süreçle üretim ilişkilerinin önemli değişimlere uğrayacağı, yeni yaşam biçimlerinin hatta yeni mesleklerin oluşacağı açıkça görülmektedir. Biz kendilerini bu konsept çerçevesinde Eğitim 5.0 modeliyle geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin eşiğinde durduğumuz tüm değişim ve dönüşüm süreçlerine kolayca adapte olmaları yanı sıra bu süreçleri yöneteceklerine inanıyoruz."





Avrupa Şampiyonu olarak ülkelerine dönen Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı ise, törende ödüllerini Levent Uysal'ın elinden aldı. Akademik yılın ilk dersi ise, Prof. Dr. Uğur Batı'nın yaptığı 'İnsanın Evrensel Yolculuğu: Dalgaları Aşmak' oldu.