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Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destek

Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destekDÜZCE - Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen ancak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelenen etkinlik kapsamında toplanan binlerce öğrenci Suriye sınırında ve Pençe Harekatında bulunan askerlere verdikleri asker selamı ilke destek oldular.

31.10.2019 13:52
Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destek
DÜZCE - Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen ancak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelenen etkinlik kapsamında toplanan binlerce öğrenci Suriye sınırında ve Pençe Harekatında bulunan askerlere verdikleri asker selamı ilke destek oldular. Etkinlik kapsamında Mary Jane ve M.A.Ç.O. grubu konser verdi.
Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelenen Kampüse Hoş geldin etkinliği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yoğun katılım ile yapıldı. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu'nca organize edilen programda Mary Jane, M.A.Ç.O. grupları konser verdi.
Konser öncesinde çalınan 10 yıl ve Gençlik marşlarına eşlik eden katılımcılar Suriye sınırında ve Pençe harekatından bulunan Mehmetçik'e asker selamı göndererek destek olduklarını ve Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterdiler.
Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destek

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Kaynak: İHA


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