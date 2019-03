Binlerce öğrencinin katılımıyla 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı' açıldı

Kaynak: İHA

Binlerce öğrencinin katılımıyla 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı' açıldıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyarbakır Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı' DÜ, Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Diyarbakır DÜ'nün ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve onlara yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı görkemli bir açılışla başladı. DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yanı sıra bölge üniversitelerin rektörleri, firma temsilcileri ile çok sayıda konuk katıldı.'Yetenek Her Yerde' sloganıyla öğrencilerin kariyer planlamalarında yanlarında bulunmak ve onlara yardımcı olmak maksadıyla organize edilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün açılış konuşmasıyla başladı. Bu fuarın amacının, öğrencilerle sektörleri ve firmaları bir araya getirmek olduğunu dile getiren DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, bu fuarda, üniversite öğrencileri, mezunları ve ortaöğretim öğrencileri sektörlerle, firmalarla ve kamu kurumlarıyla bir araya gelerek tanışacak, görüşecek ve kendi hayatlarında bir kariyer basamağı olarak bu fuarı gerçekleştirebileceklerini aktararak bu fuarda öğrencilerin staj yapma imkanı arayabileceğini ve iş olanaklarına kavuşabileceklerini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yaptığı konuşmada ise bu etkinliğin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak ete kemiğe büründüğünü ve artık kendilerinin bir vazifesi olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Atay, "Biz ofis olarak yaptığımız ilk büyük organizasyonlardan bir tanesi olarak yaptığımız bu kariyer fuarlarıdır. Türkiye'de 8 bölgede 87 üniversitenin katılımıyla yapıyoruz bunu ve bu 8 bölgede özellikle seçtiğimiz bölgelerdir. Diyarbakır olmamızda tabi ki hususidir. Çünkü biz burada olmamıza inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin her yerine imkanları eşit oranda dağıtmak istiyoruz. İş fırsatlarında nasıl yol yapıyorsak, hastane hizmeti veriyorsak, güvenlik hizmeti sağlıyorsak iş fırsatlarında da Türkiye'nin her yerine şeffaf olarak dağıtmamız gerektiğine inanıyoruz. O yüzden Erzurum'da, Trabzon'da Diyarbakır'da Mersinde bu etkinliği yapıyoruz. ve şunu unutmayın seneye de geleceğiz. Allah nasip ederse ondan sonraki senede geleceğiz. Bundan sonra her yıl buraya geleceğiz. Yeter ki siz değerli öğrencilerde gelin bu şirketlere gelin. Kamu, özel sektör, bölgesel şirketlerde var. Bu şirketlerde aradığı yeteneklerin siz olduğunu onlara gösterin. Bu söylediklerim şuanda kürsüye çıkmadan önce tasarladığım ya da önceden yardımcılarım tarafından hazırlanmış sözler değil. Biz bunu en başından böyle kurguladık. Yetenek her yerde dedik" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek, öğrenciler ve firma temsilcileriyle görüştü.Fuar kapsamında Diyarbakır Adliyesinde görevli hakim, savcı ve idari personel tarafından temsili duruşma gerçekleştirildi.