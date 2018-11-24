Binlerce Öğretmen Bu Özel Günde Müjdeli Haber Bekliyor

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ancak çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge ve yeniden atama ile kurumlar arası atama gibi bir çok sorunu bulunuyor. Binlerce öğretmen bugün müjdeli haber bekliyor.

ERDOĞAN VE SELÇUK UMUTLARIN YEŞERMESİNE NEDEN OLDU

24 Haziran seçimleri öncesinde, öğretmen, polis, din görevlisi ve sağlık görevlilerine 3600 ek gösterge verileceği açıklanmıştı. Ancak söz konusu düzenleme bir türlü hayata geçirilemedi. 3600 ek göstergeye ilişkin umutlar azalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konudaki umutların yeniden canlanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise daha önceden yaptığı açıklamada 3600 ek göstergeye ilişkin müjdenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verileceğini bildirmişti.

MİLYONLARCA KAMU GÖREVLİSİNİ İLGİLENDİRİYOR

Bu açıklamalar yüz binlerce öğretmenin 24 Kasım'ı beklemesine neden oldu. Ek gösterge beklediği için emekli olamayan binlerce öğretmen de bugün yapılması beklenen açıklamayı bekliyor. Ayrıca, diğer gruplar da polis, din görevlisi ve sağlık çalışanları da, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamanın kendilerini de kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Dolayısıyla 24 Kasım'da yapılması beklenen 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama milyonlarca kamu görevlisini etkiliyor.

ÖĞRETMENLERİN EMEKLİ MAAŞI 500 LİRA ARTACAK

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

2016'DAN BU YANA ATAMA YAPILMIYOR

Öğretmenlerle ilgili bir diğer sorun ise yeniden atama ile kurumlar arası atama. 2016 hain darbe girişimi sonrasında MEB sözleşmeli öğretmen alımına başladı. Bu aynı zamanda yeniden atama ile kurumlar arası atamanın da sonunu getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, memurların istifa ettikten sonra tekrar atanabilmelerinin 657 Sayılı devlet memurları kanununda düzenlenmesine rağmen Şubat 2016'dan bu yana yeniden atama yapmıyor.

MEVZUATTA VAR AMA UYGULANMIYOR

17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri net.Yeniden atama ve kurumlar arası atama için her atama döneminde yüzde 1 kontenjan ayrılması gerekiyor. Öğretmen alımı yapılacağı zaman bu alandaki talepler de kontenjan ölçüsünde karşılanması gerekiyor. Mevzuatta olmasına rağmen yine de herhangi bir uygulama yapılmıyor.